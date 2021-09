A festa da celebração dos 40 anos de Nicole Richie resultou num momento insólito que acabou por marcar o dia.

A estilista comemorou a data especial esta terça-feira, 21 de setembro, com um encontro ao ar livre.

No Instagram, foram partilhadas imagens deste momento, mostrando que quando Nicole Richie se sentou para soprar as velas do bolo de aniversário, acabou por incendiar o seu cabelo.

Veja o vídeo na galeria.

