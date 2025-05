Nicole Kidman marcou presença no festival de cinema de Cannes, no passado dia 18 de maio. A atriz foi a dois eventos, o Kering Women in Motion Awards e o Presidential Dinner e o seu look levantou algumas dúvidas.

Desta vez não está em causa a roupa da artista mas sim o penteado.

O jornal britânico Daily Mail revela que Nicole usa uma prótese capilar para lhe dar mais volume ao cabelo mas esta não foi bem aplicada e é possível ver a diferença do cabelo natural da atriz para a peruca.

Veja, abaixo, uma das imagens e clique na galeria para ver as restantes fotos.



© Getty Images

