Nicolas Cage recordou uma cena marcante que fez para o filme 'Vampire's Kiss' ('O Beijo do Vampiro'), de 1988. Um episódio que não deseja voltar a viver.

Em conversa com o Yahoo Entertainment, o ator contou que há mais de 30 anos comeu uma barata viva durante as filmagens.

"Nunca mais irei fazer isso. Sinto muito ter feito isso", disse o ator, acrescentando mais tarde que "viu isso como uma decisão de negócio porque quando as pessoas veem a barata entrar na sua boca, reagem".

Siga o link

Esta recordação chega no âmbito da promoção que tem feito ao seu novo filme, 'Renfield', onde o colega Nicholas Hoult surge a comer baratas. No entanto, neste caso, as baratas não são verdadeiras. "As baratas que comi sabiam a caramelo", partilhou Nicholas Hoult.

Leia Também: Surpresa! Duarte Gomes é protagonista de novo filme nos EUA