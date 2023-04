'A Pinch of Portugal' ['"Uma Pitada de Portugal'] é o nome do novo filme do Hallmark Channel, conhecida rede de televisão norte-americana, e no elenco há um rosto que bem conhecemos.

Duarte Gomes aceitou o desafio de protagonizar esta comédia romântica que foi gravada em Lisboa, Cascais e Sintra.

No trailer, já divulgado pela estação televisiva, é possível ver Duarte Gomes a contracenar com a atriz Heather Hemmens, que também é protagonista neste filme.

'A Pinch of Portugal' tem estreia marcada para o próximo dia 22 de abril, embora ainda não se saiba se - e em que plataforma - será possível vê-lo por cá.

Filipa Nascimento, companheira do ator, partilhou a novidade nas redes sociais e não escondeu a felicidade. "Muito em breve, esta carinha laroca deixa de ser 'nossa' [dos portugueses]", escreveu, acrescentando ainda que é uma "esposa orgulhosa".



