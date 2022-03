Nicola Coughlan, estrela de 'Bridgerton', de 35 anos, testou positivo à Covid-19, de acordo com a People. Esta foi a razão para não estar presente no evento da estreia da segunda temporada da série da Netflix, que vai ser lançada no dia 25 de março.

E uma vez que não conseguiu estar presente no evento, Nicola publicou na sua página de Instagram uma fotografia onde aparece com uma toalha na cabeça, de roupão, mas maquilhada.

"O meu look Bridgerton Premiere - um pouco diferente do esperado", começou por dizer.

Na descrição da imagem, lamentou ainda o facto de não estar na estreia e enviou "muito amor" aos colegas de elenco. "Espero que tenham a melhor noite", afirmou.

