Recentemente, Nicki Minaj esteve no centro das atenções após ter alterado o seu nome nas redes sociais. Isto porque quando se casou com Kenneth Petty, em outubro do ano passado, a artista mudou o nome nas redes sociais para 'Mrs. Petty'. Agora, voltou a alterar o mesmo para "Barbie" no Instagram e no Twitter para "YIKES".

Uma alteração que levou muitos fãs a especularem a separação do casal. No entanto, fontes próximas do mesmo desmentem os rumores e asseguram que Nicki e Kenneth estão bem.

"A Nicki Minaj ainda está com o marido", disse uma fonte próxima da rapper ao Page Six. "Isto é apenas por causa de negócios, como sempre", acrescentou, referindo ainda que a artista prepara-se para lançar novas músicas.

Leia Também: Marido de Nicki Minaj foi preso por crimes sexuais... e pagou fiança