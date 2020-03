O marido de Nicki Minaj, Kenneth Petty, entregou-se às autoridades, esta quarta-feira, dia 5, depois de não se ter apresentado à justiça por crimes sexuais.

Em abril de 1995 foi condenado por tentativa de violação e cumpriu quatro anos no estado de Nova Iorque. Como já foi condenado por um crime sexual, segundo as leis do estado da Califórnia, o marido de Nicki deve apresentar-se anualmente na justiça para dar o seu paradeiro.

Como o casal se mudou para Los Angeles no ano passado, e apesar de ter sido condenado em Nova Iorque, as leis exigem que este tenha que se apresentar às autoridades da Califórnia agora que mora neste estado. Obrigação que não cumpriu.

De acordo com o TMZ, Kenneth declarou-se inocente ao ser ouvido por um juiz e foi condenado a usar uma pulseira eletrónica. Além disso, também teve de pagar uma fiança de 100 mil dólares. Kenneth será novamente ouvido em tribunal no dia 23 de março.

