O terapeuta de Nick Cannon aconselhou o apresentador a praticar o celibato depois de ter sido pai de quatro crianças em apenas 12 meses, revela a imprensa internacional.

O também comediante, de 40 anos, é pai de sete crianças: Powerful Queen, de nove meses, os gémeos Zion e Zillion, nascidos em junho deste ano, Zen, que nasceu apenas nove dias depois dos gémeos, Golden, de quatro anos e os gémeos Moroccan e Monroe, de 10.

"O meu terapeuta disse-me que deveria ser celibatário. Muito bem, dá-me uma pausa. Vou fazer uma pausa de ter filhos", disse o comunicador numa entrevista ao Entertainment Tonight.

Contudo, Nick não deixou de criticar as pessoas que lhe disseram que tinha tido filhos a mais, uma vez que o seu sonho sempre foi construir uma enorme família, ainda que com diferentes parceiras. "Venho de uma família grande, tenho vários irmãos, e ser criado numa família não ortodoxa pelos meus avós, por vezes, experimentei uma educação tão abrangente que tenho um enorme amor por crianças e por famílias. Também quero uma família grande. Deus abençoou-me com aquilo que pedi. Pedi e receberás", completou.

