Nick Cannon está a planear fazer uma pausa no seu trabalho de maneira a fazer o luto do filho, que perdeu a vida com apenas cinco meses ao não ter resistido a um tumor no cérebro.

Informações reveladas por uma fonte próxima ao Entertainment Tonight, que adianta que a equipa que trabalha no programa de Nick "ficou toda em choque com a notícia", uma vez que não tinham conhecimento do assunto.

Recorde-se que Zen, nome do menino, foi fruto do relacionamento entre Nick e Alyssa Scott.

O apresentador é pai de mais seis filhos que nasceram de relações anteriores.

