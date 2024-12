"Faz hoje um mês que perdemos um elemento muito especial da nossa família", confessou Francisco Froes através da rede social Instagram.

O ator referia-se à morte da cadela da família, Summer, que tinha oito anos e "não resistiu a um tumor no baço".

"Foi um arrombo na nossa família. Em duas semanas ficámos sem ela", lamentou, mostrando diversas imagens de momentos passados ao lado da 'patuda'.

"A Summer veio parar à nossa vida no Natal de 2016, em Los Angeles. Passou por tantas fases da nossa vida. De namorados, a noivos, a casados. Viu a barriga da Rita crescer, dormiu encostada ao ovo do Francisco e mais tarde do Sebastião. Mudou-se connosco para Portugal. E lambeu-nos várias vezes as lágrimas da cara. A Summer era uma cadela quase humana na sua sensibilidade. Muitas vezes eu encostava a cabeça na cabeça dela, e ela ali ficava, até quando eu quisesse, só a sentirmos a energia um do outro", contou ainda num texto emotivo.

"Foste tão especial para nós Summer. A casa esvaziou, o barulho das patas diminuiu, um ciclo fechou, e a nostalgia de ver a vida a passar mais um bocadinho. Disse-nos uma amiga nossa que os cães quando morrem cedo é para salvar a vida aos donos. Será? Um beijinho para o céu querida Summer", completou, emocionando os seguidores.

