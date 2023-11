A relação de Neymar e Bruna Biancardi chegou mesmo ao fim e já há um acordo para a pensão de alimentos que o jogador brasileiro irá pagar à ex-companheira.

De acordo com o jornal Correio Braziliense, Neymar e Bruna já decidiram que não vão continuar juntos, tendo pesado os recentes episódios de traição em que o craque se viu envolvido.

A mesma fonte refere que o acordo para esta separação foi negociado por Neymar Santos, o pai do atleta, e sabe-se que uma das cláusulas prevê que Neymar possa estar com a filha Mavie sempre que este estiver no Brasil.

Mavie, por outro lado, vai crescer com estabilidade financeira, até porque Bruna Biancardi irá receber uma pensão mensal de 200 mil reais (38 mil e 340 euros), valor ao qual será somado uma moradia de luxo, um carro blindado, segurança privado e ama.

Neymar exige ainda, neste mesmo acordo, que Bruna não fale no seu nome à imprensa.

O acordo, revela ainda o Correio Braziliense, já foi aceite por ambas as partes.

