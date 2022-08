Neymar aproveitou um momento de descanso para passar tempo com o filho, Davi Lucca, de dez anos, fruto da relação terminada com Carol Dantas.

Mais uma vez, o jogador de futebol mostrou que mantém uma boa relação com a 'ex', tendo-se deixado fotografar num momento de brincadeira com Davi e o irmão, Valentim, filho de Carol e Vinicius Martinez.

Um carinhoso momento que Neymar destacou na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 3 de agosto.

Leia Também: Novo amor do 'ex'-Benfica Gabriel Barbosa é modelo