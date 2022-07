Gabriel Barbosa está há pouco mais de um mês separado de Rafaella Santos, mas foi tempo suficiente para encontrar um novo amor.

O jogador do Flamengo, que representou o Benfica em 2017, está agora numa relação discreta com Nathalia Diniz, avança o jornalista Leo Dias, colunista da Metrópoles.

A modelo, com mais de 17 mil e 500 seguidores no Instagram, tem acompanhado de perto os treinos e jogos do avançado brasileiro e tudo indica que os dois terão estado juntos num festival de música em Niterói, assegura a mesma fonte.

A ex-namorada do atleta, Rafaella Santos, é irmã do também jogador brasileiro Neymar.

