Kendall Jenner e Devin Booker foram juntos a um casamento de um amigo após os rumores que alegavam que estariam separados.

A modelo e o jogador de basquetebol marcaram presença na cerimónia onde Michael Ratner e Lauren Rothberg deram o nó, na Califórnia, no passado sábado.

De acordo com o Page Six, Kendall Jenner, de 26 anos, partilhou nas stories da sua página de Instagram uma selfie onde aparece com Devin Booker, mas sem mostrar os rostos de ambos.

