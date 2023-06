Neymar continua 'debaixo de fogo' depois de ter sido tornada pública a sua traição, levada a cabo ainda este mês de junho. O craque voltou a ser exposto, desta vez por uma outra modelo.

Celeste Bright mostrou nas stories do Instagram uma mensagem que lhe terá sido enviada pelo jogador brasileiro. Neymar respondeu a uma partilha da modelo com um emoji de um aplauso, no que parece ser uma tentativa de iniciar uma conversa.

Celeste, nesta publicação, escreveu ainda o seguinte: "Se tens uma namorada ou uma esposa, não mandes DM's [mensagens privadas] para outras raparigas. Isso é errado e muito desrespeitoso para com a tua companheira".

Veja abaixo a partilha em causa.



© Instagram/Celeste Bright

Vale lembrar que Neymar está à espera do seu segundo filho. Bruna Biancardi está grávida e decidiu perdoar a traição do companheiro.

