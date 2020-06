Felipe Neto, conhecido youtuber brasileiro, está no centro da polémica no Brasil depois de ter usado as suas plataformas para fazer duras críticas a Neymar. Em causa está o facto de o atleta escolher manter o silêncio quando o assunto são causas como o racismo ou a destruição da Amazónia.

"Vidas negras importam, mas nem todos se importam", escreveu o youtuber no Twitter, juntando às suas palavras uma série de publicações do jogador.

Contudo, as suas críticas não foram bem recebidas por todos e motivaram que a publicação fosse eliminada. Uma decisão que Felipe Neto quis explicar aos seguidores.

"Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após mensagens de integrantes do movimento negro, mostrando que um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas", referiu.

Assumindo que não é "o seu papel" cobrar uma atitude a Neymar, este afirma ainda assim que não deixa de considerar errado o silêncio do craque brasileiro. "Isso não muda o facto de condenar o silêncio do jogador, que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta", realça.

Veja abaixo a publicação completa:

