Neymar fez uma publicação na rede social Tik Tok que levou suspeitas de que estaria com saudades de alguma das suas ex-namoradas.

O jogador gravou um vídeo onde se mostrou surpreendido quando a letra 'B' surgiu em grande no ecrã durante um jogo. Como música de fundo, Neymar escolheu o tema 'Saudade do Meu Ex', de Marília Mendonça.

Entretanto, o jogador apagou o vídeo em causa das redes sociais.

Importa recordar que o atleta do PSG já namorou com a atriz Bruna Marquezine e, mais recentemente, com a influenciadora Bruna Biancardi. Ambas as relações terminaram.

