Foi no dia em que o avô Rui Nabeiro partiu, este domingo, dia 19 de março, que Rui Miguel Nabeiro deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Partiu hoje, no Dia do Pai, o meu avô Rui. Ironia do destino ou sinal divino que tenha partido neste dia, ele que era um verdadeiro pai e avô de muitos portugueses", começou por escrever o neto do empresário e seu sucessor.

"Só posso sentir orgulho e responsabilidade em ser neto do melhor avô que alguma vez existiu, no percurso que fez, na pessoa que foi, naquilo que criou. Foi o ser humano com maior coração que alguma vez conheci, tinha o sorriso mais feliz que alguma vez vi e as palavras mais acertadas que se podia ter em cada ocasião", destacou de seguida.

"Deixará um grande legado mas deixa também uma família unida e determinada em continuá-lo. Obrigado por tudo, avô", completou.

De recordar que Rui Miguel Nabeiro assumiu a presidência executiva do grupo Delta Cafés em 2021.

