Um dos netos de Nelson Mandela criticou Meghan Markle pelos comentários onde sugere que o casamento com o príncipe Harry fez lembrar a libertação do ex-presidente da África do Sul.

Zwelivelile 'Mandla' Mandela mostrou-se surpreendido com as declarações de Meghan à revista The Cut, quando disse que há três anos um membro do elenco do 'Rei Leão' tinha comparado o seu casamento real à caminhada histórica de Mandela pela liberdade, relata o Daily Mail.

"Todos os dias há pessoas que querem ser um Nelson Mandela, seja a comparar-se a ele ou a querer imitá-lo", realçou, enaltecendo o percurso do avô e afirmando que a libertação de Mandela "nunca pode ser comparado à celebração do casamento de alguém".

Palavras que chegam depois de Meghan ter recordado um encontro que teve na estreia do clássico filme da Disney, em 2019, em Londres, quando um ator a terá puxado e dito: "Só preciso que saibas que quando te casaste com esta família [realeza], nós 'festejámos' nas ruas da mesma forma que fizemos quando o Mandela foi libertado da prisão".

Ao MailOnline, o neto de Mandela frisou que a alegria que o povo de África do Sul expressou pela libertação do seu avô foi "uma razão mais importante e séria do que o casamento [de Meghan] com um príncipe branco".

Leia Também: Entrevista de Meghan saiu na altura errada, defendem fontes da realeza