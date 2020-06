José Raposo surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um retrato amoroso da família, onde surge na companhia dos filhos e netos. Uma imagem que serviu para assinalar o Dia da Crianças, que se celebra esta segunda-feira, 1 de junho.

Na legenda da publicação, o ator mostrou-se contra o consumismo nestas datas únicas, aproveitando ainda o momento para recordar a pequena Valentina, a menina de nove anos que foi assassinada em Peniche, em maio.

"Este e todos os dias mundiais disto e daquilo servem, nos dias de hoje, para que as pessoas gastem dinheiro, ponto! O propósito de quem os instituiu será digno, mas nesta nossa sociedade cada vez mais consumista, transforma-se tudo em negócio...! Neste dia, por exemplo, fazia todo o sentido relembrar as Valentinas deste mundo...! Mas aproveito para pôr uma foto das crianças que vi nascer - as minhas crianças: os meus filhos e os meus netos (faltam os meus 3 sobrinhos e minha cunhada)", escreveu.

