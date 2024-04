Nestas fotografias antigas é possível ver, entre outros rostos, o de Fátima Lopes, a apresentadora portuguesa que atualmente tem 54 anos.

Nascida no Barreiro, começou por estar ligada ao atletismo antes de ingressar no mundo da comunicação, do qual nunca mais saiu.

Ainda assim, várias são as vezes que Fátima Lopes recorda o seu passado no desporto, o que voltou a fazer este domingo, dia 14 de abril.

"Andava eu em arrumações e encontrei estas fotografias da minha adolescência, quando era atleta. Conseguem identificar-me? E que idade teria?", escreveu também Fátima Lopes na legenda.

