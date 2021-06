Fernanda Serrano partilhou esta sexta-feira com os seus seguidores do Instagram um facto curioso sobre a sua vida. Sabia que a atriz fez uma novela da TVI sem saber que já estava grávida da sua filha mais nova?

Falamos da novela 'Mulheres', que voltou agora a ser exibida pelo canal.

"Ontem a ver as 'Mulheres' recordei que atrás daquela barriguinha já estava a minha bebé Caetana sem que eu desconfiasse", conta Fernanda, que foi mãe de Caetana em julho de 2015.

"Cá estava ela, a surpresa que eu guardava já e sem saber", declara a atriz ao mostrar uma fotografia da pequena barriguinha que já se fazia notar na sua personagem.

A barriguinha da atriz na novela 'Mulheres'© Reprodução Instagram/Fernanda Serrano

Além de Caetana, de cinco anos, Fernanda Serrano e ainda mãe de Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, e Maria Luísa, de 11. As crianças são todas fruto do casamento, entretanto terminado, com Pedro Miguel Ramos.

Leia Também: Fernanda Serrano lembra "fase especial e decisiva" na sua vida