Marta Temido é um dos nomes do momento. Ao assumir o cargo de ministra da Saúde, tem estado na linha da frente no combate ao coronavírus, tornando-se um dos rosto que diariamente atualiza os portugueses sobre a situação do país. Posição que mereceu o 'aplauso' público de Cristina Ferreira.

Em casa a cumprir a sua quarentena, a apresentadora fez uma publicação nas redes sociais na qual recordou o encontro entre ambas n'O Programa da Cristina' e na qual elogia também o trabalho da ministra nos últimos dias.

"Eu sei que é fácil e legítimo apontarmos o dedo a quem nos dirige neste momento. Quando recebi a ministra da saúde em casa, estávamos todos longe de imaginar o que aí vinha. Nesta conversa percebemos o seu percurso até ao cargo. E nenhum de nós tem noção do que é estar agora no lugar dela. Tenho apenas uma certeza: quer o melhor de todos e para todos. E nem deve dormir", escreveu.

Recorde-se que a passagem pelo programa das manhãs deu também que falar pelo reparo que Cristina Ferreira fez aos dentes da ministra.

