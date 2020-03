São tempos difíceis para o país, que se encontra em estado de alerta dada a rápida propagação do coronavírus. Esta fase causou impacto também aos canais de televisão e de rádio, acrescentando o desafio de manter os programas de informação e entretenimento, seguindo as rigorosas normas de segurança.

Desafio que exigiu empenho extra de Cristina Ferreira, anfitriã das manhãs da SIC, como Daniel Oliveira fez questão de realçar nas suas redes sociais, numa publicação na qual se desfaz em elogios à apresentadora.

"Esta semana, 'O Programa da Cristina' é especial. Como tem sido sempre, diga-se. É só uma forma diferente de ser especial nos tempos difíceis que vivemos. Num programa que tem uma dinâmica tão particular, com tanta circulação de pessoas, o desafio que a Cristina viveu e superou a semana passada é mais complexo do que o talento da Cristina faz parecer. No final da semana passada, quando terminou a emissão em direto, a Cristina não foi logo para sua casa. Ficou na SIC, com a sua equipa, a preparar os programas desta semana, para que o público que tem nela um porto de abrigo, não deixe de o ter", elogiou o diretor-geral de programas da estação.

