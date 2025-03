Neste Dia da Mulher, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para transmitir uma mensagem sobre o seu esforço e dedicação ao trabalho.

A apresentadora da TVI publicou uma fotografia sua e, a acompanhar, escreveu um longa legenda na qual aborda o seu encontro com a ex-ministra da saúde, Maria de Belém.

"Ontem, quando conversava com a ex-ministra da saúde Maria de Belém, falámos de como as mulheres que nos antecedem na família nos moldam a personalidade. Na vida dela as mulheres sempre foram figuras respeitadas e com voz. Tive a sorte de viver o mesmo", começou por escrever.

"A história mais antiga que me é contada é a da avó Antónia, que dizem ter sido a verdadeira 'comandante' da família. Alta, forte, impunha regras e todos a ouviam. Morreu muito antes de eu nascer mas, o seu impacto deve ter sido tão grande, que deixou marca em todos. À minha volta só tenho mulheres independentes", prosseguiu.

"Dou várias vezes o exemplo de trabalho da minha mãe, o amor ao meu pai, o deixar a sua carreira por ele sem ter deixado de ser livre, segura, e de ter o seu caminho. Quando se cresce assim não há nenhuma contrariedade que nos abale. Eu sempre soube que era capaz, igual, com os mesmos direitos. Tive sorte e fiz por ela".

No final do texto, a criadora do projeto #eusouGIRA reforçou: "Não há dia nenhum que não me queiram retirar o lugar que conquistei. Nenhum. Mas podem continuar. Há uma coisa que poucos sabem ou sentem, o amor é indestrutível. E estou rodeada dele".

Além desta publicação, na página oficial do seu projeto, Cristina Ferreira partilhou ainda um vídeo com post-its e com a seguinte frase: "Hoje é o 67.º dia da mulher de 2025".

"67 dias passaram desde o início do ano e fomos mulheres em todos eles, certo?! Então, passámos aqui para te lembrar que todos os dias do ano são Dia da Mulher. Uns dias mais fortes, uns dias mais frágeis, uns dias determinadas, outros assustadas, mas sempre mulheres, com tudo aquilo que isso envolve e que é tão único e bonito. Hoje voltamos a celebrar isso mesmo! Como é bom ser mulher todos os dias e todas juntas", pode ler-se na legenda.

