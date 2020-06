Esta quarta-feira, feriado em que se assinalou o Dia de Portugal, Cláudio Ramos recuou no tempo e recordou uma imagem registada nessa data. Com um intervalo de tempo significativo, várias são as diferenças na sua aparência que o apresentador fez questão de destacar na legenda da imagem, que partilhou nas redes sociais.

"Nem um cabelo branco. Nem uma mancha. Nem uma ruga. Algures a 10 de Junho de há uns quantos anos atrás", escreveu.

Ainda se recorda da estrela da TVI assim?

