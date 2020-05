A pandemia do novo coronavírus deixou em 'pausa' a vida de milhões de pessoas, mas não o reality show 'Keeping Up With The Kardashians'. Foi a própria produtora executiva do programa, Farnaz Farjam, quem o garantiu durante uma entrevista à revista Elle.

Segundo a própria, Kris Jenner, a matriarca do clã, sugeriu que cada uma das filhas - Kim, Khloé, Kourtney, Kendall e Kylie - gravassem as suas próprias cenas em casa.

A experiência começou há dois meses e a família tem-se mostrado empenhada não só em filmar as conversas por vídeo, como igualmente as refeições em família.

A ideia inicial era que os membros do clã gravassem tudo através dos seus telemóveis particulares, contudo, a produção receou que o público se fartasse deste formato mais caseiro, por isso, decidiram montar pequenos estúdios em casa de cada uma.

A produtora fez ainda saber que cada uma tem de mandar cerca de 16 horas de conteúdo por semana, mas que Kourtney acaba por enviar menos, uma vez que se quer manter afastada do telemóvel.

