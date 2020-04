Nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, o desportista português de ascendência cabo-verdiana, recordista português no triplo salto em pista coberta, assinalou a data nas redes sociais com uma fotografia tirada no seu oitavo aniversário.

Nelson Évora faz hoje 36 anos e não deixou passar a data em branco nas redes sociais. "Feliz por completar mais uma primavera com saúde, acima de tudo. Eu completo mais um ano mas estamos todos de parabéns por completarmos mais um dia", escreveu o prestigiado desportista português de ascendência cabo-verdiana, recordista português no triplo salto em pista coberta, na legenda da fotografia que partilhou com os fãs, tirada na festa de anos que assinalou o seu oitavo aniversário. Se não fosse a pandemia de COVID-19 que atualmente assola o mundo e o confinamento social que exige, Nelson Évora não celebraria a data em Portugal, como também confessou aos admiradores. "No melhor de dois mundos, estaria a viajar, a desfrutar de mais momentos em sítios incríveis. Para já, teremos todos de aguardar que tudo isto passe, mas a minha próxima viagem já está pensada", assume o desportista, nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, na costa ocidental de África. "Em quarentena, há 2.828.374.747 dias, já perdi a conta, mas a treinar com o mesmo foco e a lutar pelo mesmo objetivo", garante o desportista, um dos rostos da iniciativa #NuncaDesistir, um projeto solidário que envolve a Cruz Vermelha Portuguesa e a Rede de Emergência Alimentar, que está a angariar fundos para alimentar milhares de famílias portuguesas. "Desejo voltar a respirar fundo e a sentir a adrenalina. Voltar a sentir a areia nas sapatilhas. Voltar a voar", assume o aniversariante.