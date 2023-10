Em casa de Neil Patrick Harris foi dia de festa esta quinta-feira, dia 12 de outubro. Os filhos gémeos do ator, Harper e Gideon, completaram 13 anos.

A data não ficou esquecida, como seria de esperar, e foi assinalada na página de Instagram do ator de 'How I Met Your Mother'.

Na legenda das imagens dos jovens que publicou na rede social, Neil Patrick Harris começou por destacar que os gémeos já entraram na fase da adolescência.

"Feliz aniversário, Harper e Gideon", escreveu, mostrando-se ansioso para ver os meninos a continuarem a crescer e prometendo estar sempre ao lado de ambos.

De recordar que os gémeos são fruto do casamento de Neil Patrick Harris com David Burtka. O casal conheceu-se em 2004 e assumiram a relação em 2007. Anos mais tarde, em 2010, deram as boas-vindas aos filhos gémeos através de uma barriga de aluguer. Em 2014 deram o nó.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira recorda infância e assinala aniversário do irmão