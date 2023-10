Tânia Ribas de Oliveira termina a semana com a celebração do aniversário do irmão, Frederico Oliveira. A data, como tem sido habitual, foi destacada na sua página de Instagram com uma fotografia antiga e muitas recordações.

"Faz anos, o meu Kiko! Faz anos no dia do milagre de Fátima e ainda hoje a nossa mãe conta vezes sem conta que, se não fossem as orações que fez na noite de dia 12 de outubro enquanto via a procissão das velas, ainda agora estava no hospital à espera que ele decidisse nascer", começou por contar.

"Foi graças a ele que sempre soube que queria ter mais do que um filho, porque não há nada mais maravilhoso na vida do que poder crescer com um irmão - é poder viver com o nosso melhor amigo durante anos a fio, dormir no mesmo quarto e dar a mão no escuro nos pesadelos mais difíceis", confessou.

"Fomos companheiros de danças e de teatro e vestimos todas as profissões nas brincadeiras infinitas no quarto da nossa infância. Demos os mergulhos mais fundos nas mágicas piscinas do Vimeiro, demos os passeios mais bonitos com os nossos avós, tivemos oportunidade de viajar para o estrangeiro muito cedo com os nossos pais. Na bolha de amor e proteção que criámos, não cabia mais ninguém", recordou.

"Éramos piratas imbatíveis de espada em riste entre gargalhadas e palavras soltas. E hoje, que fazes 44 anos, fica a saber que tenho a espada guardada junto ao coração. Para te salvar sempre que for preciso e para que te possas esconder atrás das minhas pernas sempre que apareça um cão grande. Meu mano. Um pelo outro. Para sempre. Parabéns, meu amor", completou.

