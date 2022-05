Naya Rivera foi recordada pelo pai do seu filho, Ryan Dorsey, numa publicação que fez no Instagram para assinalar o Dia da Mãe.

O 'ex' da atriz de 'Glee', que morreu afogada em 2020 aos 33 anos, fez uma emotiva publicação e onde lamentou a ausência de Naya na vida do filho, Josey, de seis anos.

"Dia da Mãe. Acordei muito pensativo. O Josey com a avó e eu sozinho. Não mando mensagens a desejar feliz Dia da Mãe porque parece uma coisa insana. A minha mente está cheia de pensamentos. Tantas coisas. Tantas coisas para fazer neste domingo, mas a primeira da lista era seguir em frente e ir ao meu lugar menos preferido do mundo", começou por desabafar.

"Tentei voltar a dormir de novo como se pudesse apenas sonhar com a realidade e adiar a vida real", acrescentou. "Memórias de mim em pequeno na idade dele com a minha mãe transformam-se em gratidão pelos anos que tive e ainda tenho", continuou, lamentando depois a ausência de Naya na vida do filho.

Entre recordações que guarda dos momentos que viveu com a 'ex', Ryan Dorsey: "Quanto mais penso nas coisas, mais difícil é de acreditar".

Antes de terminar, destacou: "Pensar em arrependimentos e como a vida poderia ter sido, mas é como é. Tenho que continuar e isso é tudo o que podemos fazer, é continuar, continuar enquanto podemos. Abracem as vossas mães e avós e amem enquanto podem".

Às palavras, juntou algumas fotografia do filho com a sua mãe, Naya, e com a avó (mãe de Ryan). Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Emma Roberts recebe carinhoso bilhete do 'ex' no Dia da Mãe