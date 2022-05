Emma Roberts recebeu uma carinhosa mensagens do 'ex', Garrett Hedlund, como forma de assinalar o Dia da Mãe, celebrado nos EUA no passado domingo, 8 de maio.

O ator publicou no Instagram uma fotografia de um bilhete que escreveu à mão para a antiga companheira, com quem tem um filho em comum, o pequeno Rhodes, de 16 meses.

"Feliz Dia da Mãe! Para a mãe mais linda, querida Emma! Deste-nos um presente que nunca deixa de derreter os nossos corações", pode ler-se no manuscrito, que termina com "todo o meu amor".

Numa outra publicação, o ator, de 37 anos, mostrou outro bilhete escrito em nome do filho: "Feliz Dia da Mãe! Para a minha querida mamã. Amo-te com todo o meu coração, para sempre. [...] Com todo o meu coração, o teu filho".

