Natalie Portman foi vista recentemente na Austrália e não passou despercebido o facto de estar sem aliança, isto numa altura em que estaria a celebrar o 11.º aniversário de casamento com Benjamin Millepied.

As imagens foram captadas em Sydney na sexta-feira. De acordo com o Page Six, os representantes da atriz não responderam, ainda, ao pedido de reação ao sucedido.

As fotografias chegam cerca de dois meses depois de ter sido relatado que Benjamin Millepied tinha traído Natalie Portman com uma jovem de 25 anos.

Leia Também: O vestido romântico de Natalie Portman ideal para os dias de verão