Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz são pais de uma menina de sete anos, Vitória. Para assinalar o Dia do Pai, Sofia partilhou um pequeno vídeo com um conjunto de fotografias do companheiro com a filha e dedicou-lhe um carinhoso texto.

"Nasceu para ser ator mas o papel de pai ocupa o primeiro lugar do seu coração. Não há amor como este, como não há maior dedicação que a sua. Pai mais querido e atento, brincalhão e divertido! Mas com quem tem as conversas mais sérias e que a deixam a pensar", começou por escrever.

"Com quem aprende a ser mais forte e corajosa! A aproveitar todos os bocadinhos da vida! O pai que tudo faz e o que a leva a querer descobrir mais e mais... Tão intenso e verdadeiro, tão confiante e destemido! Assim é o amor dos dois. Afinal... meu amor, Gonçalo Diniz, não tenho dúvidas que nasceste para ser pai! Não posso estar mais orgulhosa", concluiu.

