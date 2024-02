"Hoje é o dia 'dela'. A nossa Sofas faz 49 aninhos de uma vida plena". Foi com estas palavras que Gonçalo Diniz começou a publicação que fez no Instagram para assinalar o aniversário da companheira, a apresentadora Sofia Cerveira.

"És uma grande inspiração para todos que se cruzam no teu caminho meu amor. És a pessoa mais tranquila, mais amorosa, mais amiga, mais companheira, mais fiel e humilde que já conheci. Viver contigo é uma bênção... quem te conhece sabe do que falo. Mãe fora de série. Filha mais atenta do mundo. Irmã amiga de verdade e presente. Uma tia que mais parece mãe. Uma neta... nem vou falar do amor que tem pela avó... É muito amor", destacou de seguida.

"Enfim, tanta coisa para falar mas aqui apenas peço que tenhas muita saúde para que possas alcançar tudo o que te falta. Eu estarei aqui para te ajudar a conseguires. Amo-te para sempre", completou.

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Vitória.

