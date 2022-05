Nasceu o segundo filho de Francisco Froes. A novidade foi anunciada através de uma partilha na rede social Instagram.

O ator, que deu vida a Michael na terceira temporada de 'Morangos com Açúcar', da TVI, revelou as primeiras fotografias do filho e na legenda das mesmas desvendou o nome escolhido para o bebé: Sebastião.

O menino, que vem juntar-se a Francisco Xavier, de quase três anos, nasceu a 23 de maio deste ano.

Os filhos de Francisco Froes resultam ambos da relação de longa data com Rita Castelo Branco.

