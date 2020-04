Nasceu esta segunda-feira, dia 20, o quarto filho de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva. O casal deu as boas-vindas a um menino, que se chama Eduardo.

Poucas horas após o nascimento, o rosto da SIC apresentou o bebé aos seguidores com imagens registadas logo após o parto.

"Hoje nasceu o nosso quarto filho, de parto natural no Hospital da Luz. Com tão poucas horas de vida e já tão sortudo de ter nascido com saúde, num país sem guerra e numa família que o adora. Apesar de todo o caos que vivemos neste momento, dêem graças pelo que vos rodeia. Benvindo Eduardo", escreveu.