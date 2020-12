Cláudio Ramos viu a sua família aumentar este Natal. Nasceu a mais nova sobrinha do apresentador, a pequena Maria Flor.

"Seguro no meu colo a Maria Flor. A minha sobrinha mais nova", escreve o rosto da TVI ao partilhar com os seus seguidores do Instagram a primeira fotografia que tirou com a bebé.

"A chegada de um bebé à família é sempre a esperança renovada num mundo melhor e mais bonito. A Maria Flor chegou com o Natal", termina o tio babado.

