Já nasceu a filha de Viih Tube e Eliezer, o casal de influenciadores digitais brasileiros que participou em diferentes edições do 'Big Brother Brasil'.

A pequena Lua nasceu no passado dia 9 de abril e ainda antes de abrir os olhos pela primeira vez já somava mas de um milhões e meio de seguidores no Instagram, fruto da promoção feita pelos pais durante toda a gravidez.

"Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamã e o papá, fui direto para o colo da mamã, já mamei e depois acalmei-me com a voz do meu apaixonado papá, que sim, conseguiu cortar o meu cordão [umbilical]! E me aguardem, porque sou [do signo] carneiro", pode ler-se na publicação feita na conta de Instagram da bebé.

Ora veja:

