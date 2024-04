Marta Melro usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha especial. A atriz revelou que decidiu reunir fotografias suas com a filha, Aurora, de um ano e meio, que sentisse que contavam a história de ambas.

"Não vou mentir, o meu primeiro Dia da Mãe não foi o que idealizei, mas se há coisa que aprendi com a maternidade, é que não devemos fazer demasiados planos ou pintar quadros idílicos. Não esqueço os momentos difíceis mas celebro com uma luz imensa os bons. Já tinha feito dois álbuns desde que fiquei grávida mas nunca tinha feito um só meu e da minha filha. Para mim há algo de muito especial em ter os álbuns físicos, não se compara a fotos numa galeria de telemóvel", começou por escrever.

"Decidi fazer um álbum para celebrar o meu Dia da Mãe. Selecionei todas as fotos, minhas e da Aurora, por ordem cronológica, desde há um ano para cá. Não escolhi necessariamente as mais espetaculares ou instagramaveis, escolhi as que contavam a nossa história neste último ano. Emocionei-me que nem uma perdida quando o recebi, mas de alegria, porque a vida é demasiado curta para tristezas. Quando ela crescer, vou falar-lhe deste ano e de como foi cheio de amor e aventuras!", concluiu a atriz.

De recordar que Aurora é fruto da relação já terminada de Marta Melro com Paulo Vintém.

