Joana Marques foi anunciada como uma das convidadas do 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 30 de janeiro, e logo houve quem achasse estranho que a humorista aceitasse ser entrevistada por Cristina Ferreira, alguém que tanto satiriza na rubrica 'Extremamente Desagradável', da Rádio Renascença.

A relação de ambas foi um dos primeiros tópicos desta conversa, com Joana a esclarecer de imediato: "Não tenho nada contra a Cristina, nem contra as pessoas de quem falo".

Joana Marques explicou que não se deixa levar pelas opiniões em torno das edições da rubrica, até porque não tem tempo para "ficar a carpir as mágoas do dia anterior". "Acho sempre que as pessoas estão a dar um valor que aquilo não tem. São 10 minutos de rádio a dizer coisas parvas", acrescentou.

A humorista, membro do programa 'As Três da Manhã', da Renascença, sublinha que não faz as suas piadas com "má intenção" e que apenas "analisa" coisas que acha divertidas.

Apesar de ser uma verdadeira amante da televisão, Joana admite que já não consegue ver programas de forma "descontraída". "Há que tempos que não vejo Netflix. Tenho o meu tempo todo ocupado a ver coisas que podem ser úteis para o 'Extremamente Desagradável', não posso perder tempo", disse.

Joana Marques marcou presença na última edição da 'Cristina Talks', que aconteceu no passado dia 13 de janeiro, na Altice Arena, e Cristina Ferreira confirmou em direto que irá agora assistir ao espetáculo 'Desconfia', que a humorista apresentará nesta mesma sala nos dias 22 e 23 de março.

Leia Também: Será que fica por aqui? Joana Marques volta a responder a Rita Pereira