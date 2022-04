Tiago Jaqueta tem sido o concorrente mais polémico da terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista' pelo alegado envolvimento com uma mulher russa durante a lua de mel com Dina Guedes, o par com quem subiu ao altar.

Na sequência da onda de críticas de que tem sido alvo, partilhou esta quinta-feira nas suas redes sociais um vídeo onde se

"Ninguém - sem ser a produção, e mesmo a produção não sabe totalmente de tudo - está na posse de todas as informações", começou por dizer, lamentando o "incentivo ao ódio" que se tem gerado à sua volta.

"Podem estar a precipitar-se. Ninguém sabe se já resolvi isto com a Dina, se já pedi lhe desculpa e se estou bem com ela. Estão a fazer julgamentos com base no que leem. A verdade é que isso nos afeta a todos, tanto a mim como a outros casais, mas principalmente a mim e à Dina", continou.

"Estou tranquilo, tenho levado isto numa boa, mas talvez estejam a prejudicar a Dina, que talvez tenha sido a pessoa que mais sofreu com isto tudo. Fui a pessoa que a magoei, mas isto é resolvido entre mim e a Dina e não entre mim e vocês. Não sou ninguém, não tenho nenhum estatuto social, para ter de me justificar seja a quem for o que se passa entre mim e a Dina", frisou.

Tiago Jaqueta lamentou ainda que a mulher russa com quem se envolveu esteja no centro das atenções. "Não tem culpa nenhuma. Se existe culpa de alguém é minha".

Por fim, o concorrente apelou para que o público continue a assistir ao desenrolar do programa até que seja conhecido o desfecho da história.

