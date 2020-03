Afastada dos projetos televisivos há bastante tempo, Marta Melro usou esta segunda-feira as suas redes sociais para aquilo que parece ser uma crítica ao destaque que é dado nos dias de hoje à vida pessoal dos artistas portugueses.

"Não tenho nenhuma doença, não me debato com a dificuldade de ter filhos para criar (não que seja mau), não tenho um passado familiar infeliz, não tenho passado de drogas nem uma vida polémica. Vivo muito bem com o meu corpo, fora as inseguranças normais de uma qualquer mulher de 34 que ainda por cima vive constantemente exposta, nada a dizer. Posto isto... não sou definitivamente cool segundo os padrões actuais", declarou.

Será esta uma forma de a atriz se mostrar descontente com a forma como os assuntos pessoas e dramáticos de cada um são explorados atualmente?

