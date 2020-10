Sérgio Praia foi o grande protagonista do programa 'Conta-me', da TVI. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, o ator contou a incrível e inspiradora história da sua vida.

Nada ficou por dizer. Desde o trabalho nas obras, passando pelo momento em que a mãe lhe queimou as sapatilhas de ballet, pela relação complicada com os pais, a fuga de casa aos 15 anos e culminando no tempo em que dormiu na rua e precisava de ajuda para comer.

A fuga que o fez repensar

"Entreguei-me na esquadra de Valongo, o meu pai foi-me buscar no dia a seguir. Voltei para casa e depois eles mandaram-me para um seminário durante uns meses para eu refletir sobre a minha vida e sobre as minhas escolhas. Ali eu percebi que realmente estava certo", lembra Sérgio Praia, recuando à época entre os 15 e os 16 anos quis fugir de casa para seguir, sozinho, o sonho de ser ator e bailarino.

A surpresa do pai e as lágrimas incontroláveis

Sobre os 40 contos que roubou ao pai nesta fuga, Sérgio Praia lamenta: "Nós não falamos, Manuel, e acho que nunca vamos falar".

O ator foi surpreendido no programa pelas declarações do pai. "Sinto muito orgulho nele, naquilo que ele faz", diz o pai do ator num vídeo que tornou as suas lágrimas incontroláveis.

"Nunca tive ajuda de nenhum deles e não os culpo, porque eu sei que a vida deles foi muito difícil, mas nunca tive uma ajuda para saber o que é gostar ou sentir carinho. Nunca senti isso na minha família, nos meus pais, nos dois. Portanto, mais tarde quando me é pedido isso eu sinto vazio. Não sinto que exista ligação. E eu fiz uma promessa a mim mesmo depois de aquelas sapatilhas terem sido queimadas: eu vou ser sempre verdadeiro comigo", revela Sérgio, dando conta da relação difícil que ainda hoje tem com os pais.

E a motivar esta relação estão vivências do passado impossíveis de esquecer: "O meu pai era uma pessoa muito violenta, a minha mãe não era... a minha mãe sofreu bastante naquelas mãos durante muito tempo", lamenta, garantindo que as coisas estão agora diferentes entre os pais e que os dois se amam muito.

Sérgio não tem dúvidas de que os pais são "pessoas extraordinárias", mas lamenta que não exista "uma ligação emocional" que os una enquanto pais e filho.

"Eu nunca toquei na minha mãe", estas foram as palavras que serviram de introdução a mais uma surpresa: um vídeo onde a mãe de Sérgio abre o coração para dizer o quanto o ama e sente orgulho no homem em que se tornou. Palavras que, uma vez mais, deixaram o ator em lágrimas.

