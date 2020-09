Sérgio Praia foi esta quinta-feira um dos convidados de Manuel Luís Goucha no programa 'Você Na TV', da TVI. Um momento marcado por grandes revelações, onde o ator contou a história da sua vida.

Sérgio sonhava ser bailarino de ballet clássico, mas não contou nunca com o apoio dos pais. Quando a mãe lhe queimou o fato de ballet percebeu que este não seria um caminho fácil.

Aos 14 já trabalhava nas obras com o pai, no Furadouro, em Ovar. Uma experiência que detestava mas que mais tarde acabou por dar-lhe bases para a vida.

Em busca do sonho, decidiu aos 16 anos sair de casa e ir para o Porto. Roubou ao pai 40 contos, dinheiro que lhe chegava apenas para a comida. Sem ter onde ficar, Sérgio viva na rua e dormia nas obras.

"Não tinha onde dormir na altura. Conseguia entrar nas obras à noite, sem ninguém me ver, e era lá que dormia", confessa.

Durante alguns dias, era diante do Teatro Nacional São João que este fazia sequências de ballet na esperança de que alguém o chamasse a entrar. "Não aconteceu" e Sérgio traçou novo plano: ia para França tentar ser ator.

Chegou apenas a Valongo, voltou para o Porto e as obras voltaram a ser local de dormida mas também o seu trabalho. Já mais tarde voltou a Ovar, não ao Furadouro e nem à casa dos pais. Ia agora terminar o 9.º ano de escolaridade.

Sem nunca desistir do sonho conseguiu entrar na escola de teatro de António Capelo. Uma preciosa ajuda no seu percurso. "O António capelo deu-me de comer muitas vezes, deu-me sítio para dormir e acreditou em mim", realça, fazendo questão de agradecer aos muitos outros que o ajudaram.

"Tenho de agradecer a muita gente que me ajudou, se não não estava aqui", diz.

Sobre os pais, Sérgio afirma apenas que estes seguiram "caminhos diferentes", mas não esconde que "às vezes dói" pensar na falta de relação que tem com os progenitores.

Manuel Luís Goucha emocionou-se com a história do ator e quis terminar esta conversa com uma frase que arrebatou o coração de Sérgio e dos espetadores: "Eu teria o maior orgulho se tivesse um filho como tu".

Sérgio Praia, recorde-se, esteve recentemente em grande destaque pela sua incrível prestação no papel de António Variações, no filme 'Variações'. Agora o seu grande desafio é na novela 'Amar Demais', onde dará vida a Raúl.

