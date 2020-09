Rita Pereira esteve esta quinta-feira no programa 'Você Na TV', da TVI, para pela primeira vez falar em entrevista sobre o facto de o seu namorado, Guillaume Lalung, ter estado infetado com a Covid-19.

Apesar de ter respondido afirmativamente ao convite da TVI, a atriz não esconde que este é um assunto do qual tem receio de falar e que preferia ter mantido em segredo.

"Este é um assunto muito delicado, eu não queria que o Guillaume tivesse dito que teve Covid-19", começa por explicar.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, Rita explica que "teve sorte" pelo facto de o namorado ter sido infetado com a doença quando esta estava de viagem a Itália. Este é o principal motivo pelo qual a atriz não apanhou a doença.

No seu regresso, Rita teve medo de estar infetada pelo facto de ter viajado e, por isso, optou por não se aproximar do companheiro e usar máscara em casa até fazer o teste. Este foi o tempo suficiente para os sintomas de Guillaume Lalung se intensificarem e levarem a que também este fosse testado.

"Quando ouvi que deu positivo fiquei estática", revela Rita Pereira, explicando que o estado emocional de quem testa positivo é algo a ter em conta. "Ele ficou um bocadinho desorientado, tal como eu fiquei", acrescenta, dando conta de que é difícil lidar com o medo associado à doença.

Guillaume Lalung não foi um dos muitos casos assintomáticos e este foi também motivo de preocupação para o casal. O DJ francês tinha "muitas dores de cabeça, muito frio, febre e sentia-se muito cansado". "As dores no corpo e o cansaço foi o que ele mais sentiu", conta. Ao contrário da maior parte das pessoas, que perde o paladar e olfato, Guillaume ficou com o paladar demasiado apurado, o que fazia com que ficasse muitas vezes mal-disposto com o sabor da comida.

O namorado de Rita Pereira ficou durante 21 dias, período em que esteve infetado com a doença, a viver numa outra casa. A atriz ficou encarregue de todos os dias levar-lhe todas as refeições, saber que sintomas tinha e como se encontrava o seu estado de saúde. Mais do que as saudades, Rita confessa que foi duro lidar com a preocupação.

Por fim, Rita Pereira deixou o apelo para que todos os cuidados e medidas de prevenção continuem a ser tomadas. Para a atriz é fundamental lavar muitas vezes as mãos, até porque no caso do seu namorado é provável que este tenha contraído o vírus na rua ou num supermercado. Guillaume Lalung não apanhou o vírus no trabalho, ninguém da família esteve infetado, tal como nenhum dos amigos ou as pessoas do ginásio que frequenta.

