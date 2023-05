Rui Maria Pêgo foi uma das milhares de pessoas que estiveram presentes no concerto dos Coldplay no Estádio de Coimbra, este sábado, 20 de maio. Na sua página de Instagram, o comunicador fez uma reflexão sobre o espetáculo, revelando-se surpreendido pela envolvência e magia do mesmo.

"Não sou o maior fã do mundo de Coldplay, mas o que vi hoje esmagou-me. A energia dos estádio de Coimbra era inexplicável. Um túnel enfeitiçado. Chris Martin é uma maestro conectado a Júpiter. Extraordinário, extraordinário. 50 mil pessoas transfiguradas com cara de criança. Livres. Que sorte!", escreveu nas stories, aproveitando ainda para elogiar Bárbara Bandeira, que fez a abertura do concerto.



© Instagram - Rui Maria Pêgo