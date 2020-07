Manuel Luís Goucha recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 10, no programa 'Você Na TV' da TVI, todos os ex-concorrentes da mais recente edição do programa 'Big Brother'. Uma emissão especial que parece não ter agradado a todos os espetadores.

No final da conversa com os concorrentes do reality show, o apresentador resolveu deixar um recado aos espetadores que usaram as redes sociais para o criticar pela emissão que especial dedicada ao 'Big Brother'.

"Já agora, deixe-me só aqui responder rapidamente a algumas opiniões que dizem que sou um empregado e que por isso não tenho culpa de que vocês tenham sido convidados. Não sou empregado desta casa, sou empregado da minha empresa. Sou um prestador de serviços, não sou funcionário da TVI e todos os conteúdos deste programa passam pela minha decisão e pela minha opinião. E tão feliz me sinto ao entrevistar um médico, um doutor, um presidente da república ou a receber os concorrentes de um reality show. Portanto, está respondido", reagiu, deixando clara a sua opinião.

Leia Também: Falta de credibilidade? Cristina Ferreira reage a críticas dos seguidores