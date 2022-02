Esta segunda-feira, Joana Diniz dirigiu-se a um supermercado para fazer as compras da semana e acabou a 'tarefa' chocada com os preços dos produtos alimentares. Um tema sobre o qual refletiu na sua página de Instagram.

"Quando ligo a televisão vejo muito em programas fazerem pressão para que as pessoas tenham uma alimentação saudável. Como é que as pessoas, como é que Portugal quer que não haja obesidade quando a comida saudável é a comida mais cara? É impensável", começou por desabafar.

A ex-concorrente dos reality shows da TVI contou que pagou "100 euros" por três sacos, o que fez questionar como vivem as pessoas que ganham o salário mínimo: "Não sei como é que as pessoas conseguem viver com o ordenado mínimo, pagar renda de casa, creche, carro e ainda fazer uma alimentação saudável. Juro que não sei, mas a quem o faz, faço-vos uma vénia porque eu não conseguia".

"Graças a Deus tenho a ajuda dos meus pais porque vivo em casa deles... Mas isto está complicado. Foi só um desabafo", rematou.

Leia Também: Joana Diniz tatua rosto de Nossa Senhora na mão