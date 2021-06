António Pedro Cerdeira foi o mais recente entrevistado no 'WI-FI' da RFM onde respondeu a algumas perguntas mais curiosas, entre elas, quais os momentos mais embaraçosos da sua carreira enquanto ator.

"Desde de me esquecer do texto, a caírem-me as calças em cena, literalmente, ficar de boxers", começa por recordar.

Entretanto, lembra um em particular que aconteceu com uma peça de teatro em Grândola.

"Houve uma peça em que fazia uma poesia nu e além de dizer a poesia, o que já não era simples, tinha um espelho. No primeiro dia vejo o público e era só crianças", conta, visivelmente atrapalhado.

"Não sei como é que não fui preso no final do espetáculo por atentado ao pudor", diz ainda, notando que nunca mais voltou à cidade.

